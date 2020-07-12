«Впервые примем Леонида Викторовича в качестве соперника». ЦСКА — о матче с «Рубином»
12:52
Пресс-служба ЦСКА опубликовала анонс к матчу 28-го тура российской премьер-лиги против «Рубина». Эта игра была названа необычной, так как в этой встрече Леонид Слуцкий впервые будет соперником армейцкого клуба.
Слуцкий тренировал ЦСКА с 2009 по 2016 год. Вместе с армейцами он трижды становился чемпионом России, а также по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
Необычный #Matchday! Сегодня впервые примем Леонида Викторовича на ВЭБ Арене в качестве соперника— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 12, 2020
? #ЦСКАрубин
? #РПЛ
? 18:30 мск
? #ВЭБарена
? Матч ТВ pic.twitter.com/QKDFATAixq
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи
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