Полузащитник «Химок» Денис Глушаков сообщил, что у него есть вопросы к судейству в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:3).

Главным арбитром встречи работал Кирилл Левников.

— «Химки» наиграли на ничью?

— Думаю, наиграли. А, может быть, даже и на победу, если брать и первый тайм, и второй.

— Возникают вопросы к судейству?

— Ну да. Возникают. И не только у меня. Многие говорят и пишут, что высосанный из пальца пенальти. Вроде, нога у нашего футболиста не высоко была поднята... И говорят, что Понсе сначала пробил, а потом только этот контакт случился. Не знаю...

— С другой стороны многие считают, что Левников должен был ставить пенальти в ворота «Химок» в первом тайме, когда Логашов сзади прихватил Понсе.

— Так никто бы ничего бы и не сказал. Тогда главному арбитру нужно было слушать своих ассистентов, чтобы их потом не вызывали на детектор лжи или полиграф... Поставь там пенальти — никто бы слова не сказал! А то — там не назначают. А во втором тайме указывают на «точку». И если есть правило — желтая карточка за откидку мяча, то нужно ее показывать всем, а не выборочно. А то спартаковцу не показывают. А мне предъявляют желтую за разговоры, когда я возмутился... Значит, так можно? В матче с «Локомотивом» игрок соперника кидает аут от груди, и арбитр не реагирует... А когда мы неправильно аут бросаем — сразу желтая... (Виталий Айрапетов)

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