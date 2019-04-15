"Вот думаем еще лиса завести". Максим Беляев - о домашних животных

Защитник "Арсенала" Максим Беляев заявил, что хочет завести лиса. Он также добавил, что всегда испытывал внутреннюю тягу к животным.

- В "Арсенале" я нашел себя, не останавливался в развитии, добился уважения как в команде, так и в футболе, - приводит слова Беляева официальный сайт туляков. - И в личной жизни произошло много важного: сделал предложение Кристине, свадьбу сыграли. Двух собак в Туле подобрали. Квинси с нами, а у Рамоса пока перевалочный пункт в Туле, он временно у наших знакомых живет. Вот думаем еще лиса завести, но это когда свой дом появится.

Всегда была внутренняя тяга к ним, потому что они чистые и светлые, без зависти и злости. Позже появилась возможность содержать животных, которых с Кристиной находили на улице или в ветлечебнице. Кстати, когда познакомился с будущей женой, у нее были свои коты. Я тогда играл за "Локо". Любовь к животным у нас с Кристиной общая.

В текущем сезоне Беляев провел 26 матчей за "Арсенал" и забил 1 гол. "Канониры" занимают 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка после 23 туров.

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