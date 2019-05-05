Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов, возглавляющий "Зенит-2" - о роли Артема Дзюбы в завоевании командой чемпионского титула.

- Символично, что сейчас именно гол Дзюбы открыл "Зениту" дорогу к чемпионству?

- Сто процентов! Дзюба этот мяч заслужил. Как и золотую медаль. Наконец-то он стал чемпионом! Не скрою, в свое время я скептически воспринял переход Артема в "Зенит". Но игрой и отношением к делу он доказал, что не зря его пригласили. (Александр Кружков)

Полностью интервью Владислава Радимова - здесь.