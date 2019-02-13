17:10 | Футбол — РПЛ

Владислав Радимов: "Мне очень понравился Ракицкий в матче с "Фенербахче"

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Бывший капитан "Зенита"  Владислав Радимов - об игре новичков команды Вильмара Барриоса, Сердара Азмуна и Ярослава Ракицкого в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" (0:1).

– Что скажете о новичках – Азмуне, Барриосе и Ракицком?

– Первого мы хорошо знаем, но понятно, что тяжело за 15 минут войти в игру, когда только пришел в команду и толком даже не успел потренироваться с новыми партнерами. Сердару еще требуется время, чтобы наладить взаимопонимание. Барриос – абсолютно на своем месте, в опорной зоне. То, что про него говорили, то продемонстрировал – грамотные действия в отборе. Что касается Ракицкого, то Ярослав мне очень понравился. От него исходит уверенность, надежность, это очень важно для защитника. (Иван Торопцев)

Полное интервью Владислава Радимова - здесь

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/europa-league/reviews/vladislav-radimov-intervyu-zenit-fenerbahche-liga-evropy-penalti-dzyuba-mak-semak-rakickiy-1511874/

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Материалы сюжета: Лига Европы. 1/16 финала. Матчи "Зенита", "Краснодара" и другие игры
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