Владислав Радимов: "Мне очень понравился Ракицкий в матче с "Фенербахче"

Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов - об игре новичков команды Вильмара Барриоса, Сердара Азмуна и Ярослава Ракицкого в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" (0:1).

– Что скажете о новичках – Азмуне, Барриосе и Ракицком?

– Первого мы хорошо знаем, но понятно, что тяжело за 15 минут войти в игру, когда только пришел в команду и толком даже не успел потренироваться с новыми партнерами. Сердару еще требуется время, чтобы наладить взаимопонимание. Барриос – абсолютно на своем месте, в опорной зоне. То, что про него говорили, то продемонстрировал – грамотные действия в отборе. Что касается Ракицкого, то Ярослав мне очень понравился. От него исходит уверенность, надежность, это очень важно для защитника. (Иван Торопцев)

Полное интервью Владислава Радимова - здесь