Владимир Рыков: "Внутри "Динамо" хорошая атмосфера"

Защитник "Динамо" Владимир Рыков в интервью "СЭ" признался, что команда не обращает внимания на новости про смену руководства. По его словам, игроки думают только о матчах

– В клубе будут изменения. Может смениться руководство. Игроки это обсуждают?

– Футболисты готовятся к играм. А о том, что происходит наверху, читаем так же, как и вы. Пока у нас ничего не поменялось. Не обращаем на это внимания.

– Говорят, что у Романа Широкова напряженные отношения с Дмитрием Хохловым.

– Игроки не лезут в это и специально ни за чем не наблюдают. Это их отношения, у них и нужно спрашивать. Внутри команды же сейчас хорошая атмосфера. Мы не отвлекаемся на такие моменты и слухи. (Сергей Погребняк)

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