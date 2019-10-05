Владимир Федотов: «Потратили много сил перед игрой с «Динамо»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов отметил, что его команде пришлось восстанавливать силы перед матчем чемпионата России с «Динамо». Он не считает, что погода очень повлияет на игру команд, но надеется, что для болельщиков условия будут комфортными.

— Погода ни при чем. Для болельщиков погода хорошая. Тепло, сухо, солнечно, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Федотов. — Надеюсь, что поддержка будет грандиозной. Перед «Динамо» восстанавливались. Были сложные матчи перед этим. Потратили много сил физических и эмоциональных. Было время на восстановление. Думаю, все в порядке.