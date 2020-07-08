Владимир Федотов: «Даже проигрывая, мы имели моменты»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после поражения от «Зенита» (1:2) в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России прокомментировал итоги игры в Петербурге.
— На второй тайм хозяева выходили в родных стенах подтвердить свое чемпионство. Мы прилагали все усилия, чтобы бы остаться в игре. Даже проигрывая, имели моменты. Так что благодарю ребят за то, что придерживались плана. Есть над чем работать. Несмотря на плотный календарь, мы остаемся в игре. К сожалению, сегодня не удалось заработать очки.
— Насколько тяжело физически было игрокам?
— У нас короткая скамейка. Не можем сделать качественное усиление. Возможно, что-то не получалось в работе с мячом. А движение команды мне понравилось. Выход Бокового? Мне запомнился его один удар. Хорошая школа.
— Следующий матч со «Спартаком». Успеете восстановиться?
— Конечно, потребуется восстановление. Сейчас мы возвращаемся домой. (Дмитрий Зимин)