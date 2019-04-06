Владимир Быстров: "У "Спартака" нет шансов на Лигу чемпионов"

Бывший полузащитник "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров заявил, что у красно-белых нет шансов на Лигу чемпионов. Красно-белые проиграли ЦСКА в матче 22-го тура премьер-лиги (0:2).

- У "Спартака" нет шансов не только на чемпионство, но и на Лигу чемпионов, - сказал Быстров в эфире канала "Матч Премьер". - Выше находятся команды, которые не будут терять очки.

"Спартак" потерпел первое поражение в премьер-лиге при Олеге Кононове. Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.

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