21:17 | Футбол — РПЛ

Владимир Быстров: "У "Спартака" нет шансов на Лигу чемпионов"

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Бывший полузащитник "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров заявил, что у красно-белых нет шансов на Лигу чемпионов. Красно-белые проиграли ЦСКА в матче 22-го тура премьер-лиги (0:2). 

- У "Спартака" нет шансов не только на чемпионство, но и на Лигу чемпионов, - сказал Быстров в эфире канала "Матч Премьер". - Выше находятся команды, которые не будут терять очки. 

"Спартак" потерпел первое поражение в премьер-лиге при Олеге Кононове. Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.

Спартак - ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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