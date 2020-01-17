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Федун объяснил, почему расширение РПЛ негативно отразится на лиге

13:35
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что никакого экономического смысла в расширении числа участников в российской премьер-лиги нет.

В четверг общее собрание РПЛ проголосовало за вариант проведения чемпионата России без матчей плей-офф и с расширением количества участников до 18. С момента создания премьер-лиги в 2001 году в турнире участвуют 16 команд.

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— Знаете, что лига провела исследование, выявив наиболее правильные меры по увеличению доходов клубов, — приводит РИА «Новости» слова Федуна. — Самым плохим результатом было увеличение до 18 команд. Поскольку в этом случае количество игр с низким доходом увеличивается на четыре, а не сокращается. Никакого экономического смысла, кроме негативного, в этом решении нет.

У руководителей многих команд появится возможность «торговать» играми. Появится рынок продавцов и покупателей игр. К сожалению, как мы это наблюдали 10-15 лет назад. Мое отношение крайне негативное. Можно было ввести плей-офф, как это работает во многих чемпионатах. Привлекательность таких игр дала бы клубам возможность генерировать новые доходы. Только несколько клубов зависят от доходов и являются частными, остальным это не интересно.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200117/1563539159.html

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