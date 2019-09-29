Виталий Шахов: «Мы приехали к «Спартаку», чтобы побеждать»
17:30
Защитник «Оренбурга» Виталий Шахов не считает случайностью гол его команды в конце первого тайма матча чемпионата России со «Спартаком». По его словам, команда рассчитывала на контратаки.
— Гол — не неожиданность. Мы приехали побеждать, очки брать, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Шахов. — Делаем все, чтобы победить. Давление «Спартака» ощущается. У нас это больше контратаки. Но тоже моменты были.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи
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