Виталий Мешков назначен главным арбитром на матч «Зенит» — «Спартак»
РФС объявил о назначении арбитров на матчи 6-го тура РПЛ.
Главным арбитром матча «Зенит» — «Спартак» назначен Виталий Мешков. ВАР — Сергей Иванов. Игра пройдет в субботу, 24 июня. Начало — в 17.30 по московскому времени.
23 августа (пятница)
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Мацюра.
24 августа (суббота)
ЦСКА — «Акрон»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Алексей Стипиди, Станислав Попков; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Виктор Кулагин.
«Зенит» — «Спартак»: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Эдуард Малый.
«Факел» — «Оренбург»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Валентин Мурашов, Михаил Шпильфогель; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Николай Иванов.
«Ахмат» — «Химки»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Алексей Лунев, Максим Белокур; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Андрей Бутенко.
25 августа (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Пари НН»: судья — Михаил Черемных, помощники судьи — Адлан Хатуев, Алексей Ермилов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Артём Любимов; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Алексей Резников.
«Динамо» Москва — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Владимир Казьменко.
«Локомотив» — «Ростов»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Арам Петросян, Хамид Талаев; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Сергей Зуев.
Перед 6-м туром «Зенит» с 13 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Динамо» (12 очков) идет вторым, опережая «Локомотив», занимающий третье место, по дополнительным показателям.
Места в зоне вылета занимают «Ахмат» (3) и «Факел» (1).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|5
|1
|2
|2
|2-4
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0