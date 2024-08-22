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Сегодня, 12:09

Виталий Мешков назначен главным арбитром на матч «Зенит» — «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Виталий Мешков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 6-го тура РПЛ.

Главным арбитром матча «Зенит» — «Спартак» назначен Виталий Мешков. ВАР — Сергей Иванов. Игра пройдет в субботу, 24 июня. Начало — в 17.30 по московскому времени.

23 августа (пятница)

«Рубин» — «Динамо» Махачкала: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Мацюра.

24 августа (суббота)

ЦСКА — «Акрон»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Алексей Стипиди, Станислав Попков; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Виктор Кулагин.

«Зенит» — «Спартак»: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Эдуард Малый.

«Факел» — «Оренбург»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Валентин Мурашов, Михаил Шпильфогель; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Николай Иванов.

«Ахмат» — «Химки»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Алексей Лунев, Максим Белокур; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Андрей Бутенко.

25 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Пари НН»: судья — Михаил Черемных, помощники судьи — Адлан Хатуев, Алексей Ермилов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Артём Любимов; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Алексей Резников.

«Динамо» Москва — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Владимир Казьменко.

«Локомотив» — «Ростов»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Арам Петросян, Хамид Талаев; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Сергей Зуев.

Перед 6-м туром «Зенит» с 13 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Динамо» (12 очков) идет вторым, опережая «Локомотив», занимающий третье место, по дополнительным показателям.

Места в зоне вылета занимают «Ахмат» (3) и «Факел» (1).

Источник: РФС
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Виталий Мешков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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