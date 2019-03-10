13:59 | Футбол — РПЛ

Виталий Кафанов: "Я волнуюсь - в первый раз на "Ростов Арене"

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Старший тренер "Ростова" Виталий Кафанов дал комментарий перед матчем 19-го тура чемпионата России с "Арсеналом".

- Над предложением вернуться в "Ростов" я недолго думал, - сказал специалист в эфире канала "Матч премьер". -  Есть ли ностальгия? Я просто волнуюсь, я на этом стадионе в первый раз. Провел с командой три тренировки. С кем-то познакомился, кого-то уже знал.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

Ростов - Арсенал Т

 

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