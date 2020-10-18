Виталий Кафанов: «Будем стараться держать игроков основы на поле до последнего»

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов заявил, что тренерский штаб не планирует делать много замен в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

«Изменений много. Время нужно ребятам притереться, — сказал Кафанов в интервью «Матч Премьер». — Пока не знаем, какие замены нужны будут. Хочется, чтобы ребята, которые вышли в основе, сыграли по максимуму. Будем стараться держать их до последнего».