Назначены арбитры и инспекторы на первые матчи в рамках 27-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает сайт РФС. Пока определены судейские бригады, которые будут работать на матчах, которые пройдут во вторник, 7 июля.

«Тамбов» — «Ахмат»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Роман Усачев, Дмитрий Березнев; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Сергей Карасев, AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Арсенал» — «Крылья Советов»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Алексей Матюнин, AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Александр Гвардис.