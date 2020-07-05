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Вилков будет работать на матче «Арсенал» — «Крылья Советов»

5 июля 2020, 20:06
Михаил Вилков. Фото Дмитрий Шуба.
Михаил Вилков. Фото Дмитрий Шуба.
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Назначены арбитры и инспекторы на первые матчи в рамках 27-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает сайт РФС. Пока определены судейские бригады, которые будут работать на матчах, которые пройдут во вторник, 7 июля.

«Тамбов» — «Ахмат»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Роман Усачев, Дмитрий Березнев; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Сергей Карасев, AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Арсенал» — «Крылья Советов»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Алексей Матюнин, AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Александр Гвардис.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/211888

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