Виктор Классон: "Пенальти? Не стал ничего изобретать - пробил по центру"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон после победы над "Крыльями Советов" (1:0) в матче 22 тура РПЛ заявил, что пенальти изначально решил пробить по центру, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. Также 27-летний швед подчеркнул, что "Краснодар" с его относительно легким графиком должен был выглядеть свежее, однако команда постарается хорошо восстановиться к выездному матчу с "Динамо".

- Пенальти? Я просто хотел пробить точно по центру, к этому и стремился, - отметил Классон. - У меня не было других мыслей. Я был слишком уставшим, чтобы что-то сверхъестественное изобретать, и я не старался быть самоуверенным или надменным, просто пробил по центру.

- Насколько тяжело было играть с "Крыльями"?

- Это достаточно хорошая команда, не стоит ее недооценивать, принижать умения. К сожалению, мы не создали много голевых моментов, сколько могли это сделать. В первом тайме сыграли вообще не очень хорошо. Но во втором тайме мы прочно завладели инициативой, стали играть лучше. Но потом досадная красная карточка сильно нас подкосила, мы остались вдесятером, изменили свой стиль игры. Тем не менее, мы остались командой, играли друг за друга и верили в себя. Мы проявили свои морально-волевые качества, и в итоге это нам позволило вырвать победу. Я рад, что так все закончилось.

- График "Краснодара" с одной игрой в неделю - это лучше для команды?

- Играть раз в неделю - это, конечно, проще, но не так интересно. Я такой человек, что готов играть везде и хочу это делать. Чем в больших турнирах мы участвуем, тем лучше для меня. Игрой с "Крыльями" я немного недоволен, не могу понять, почему нас покинула энергия, куда делись все силы. Потому что если мы играем один раз в неделю, мы должны выглядеть свежее, но в этом матче было не так. Все же я надеюсь, что мы восстановимся, наберем необходимую нам энергию, чтобы хорошо провести игру на выезде с "Динамо".

- По-русски вы уже понимаете? Способны воспринимать русскую речь?

- Да, я достаточно много понимаю, но что касается русского языка, то я очень хорошо владею футбольной терминологией. Понимаю все и во время игры, и в классе тактических занятий. А что касается бытового общения, то тут уже сложнее, но я уже понимаю что-то.

- Например?

- (Улыбается). Лево, право, назад, вперед, - произнес по-русски Классон. - Легкие вещи.

- Вы практически всегда останавливаетесь после матчей пообщаться с прессой, что нетипичной для футболистов Российской премьер-лиги. Это ваша привычка, уважение к прессе, к болельщикам?

- Это всего-навсего часть работы. В Швеции у нас такая культура, мы больше общаемся с прессой. В предыдущем своем клубе, в сборной Швеции мы тоже всегда даем интервью в смешанной зоне.

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