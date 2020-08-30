Виктор Гончаренко: «Рассчитываем на Бистровича, но трансферное окно открыто»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 6-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ахмата» (3:0). Также он прокомментировал информацию о возможном уходе Кристияна Бистровича.

— Мы на протяжении долгого времени успешно играем в Грозном с «Ахматом». И в июле, и сегодня одержали крупные победы, но при этом матчи напряженные, — цитирует официальный сайт ЦСКА Виктора Гончаренко. — Результат зависит от мелких деталей, которые складываются в нашу пользу. Мы сегодня попали под хороший прессинг. Наверное, мы сегодня не были лучшей командой, но проявили характер, и в ком-то веки нам повезло, мы набрали три очка.

— Довольны ли командой в целом в сегодняшнем матче? Временами ЦСКА упускал нити игры...

— Достаточно много было матчей, где у нас было территориальное, игровое преимущество, много ударов по воротам, острые передачи, но не могли победить. Сегодня соперник заставил нас глубоко обороняться, не давал возможности поднять голову и проводить атаки. Хотя это все-таки удалось сделать, что привело ко второму голу, решившему исход встречи.

— Как оцените дебют Эджуке?

— Были хорошо видны его качества. Он легко работает с мячом, умеет обыгрывать один в один. Сегодня он это показал.

— Учитывая возникающие слухи об уходе Бистровича, рассчитываете ли вы на него в этом сезоне?

— Мы рассчитываем на всех игроков, в том числе на Бистровича. У нас есть обойма, которую мы будем использовать в чемпионате России и в Лиге Европы. Но трансферное окно открыто. Все зависит от конкретных предложений. Кто-то может уйти, кто-то — прийти.

— Впервые в РПЛ в старте вышел Наир Тикнизян. Почему выбрали его и почему заменили в перерыве?

— Он хорошо работает на тренировках, и его качества нам отлично подходят. Он умеет обострять игровые ситуации. Он заслужил место в составе, мы ничем не рисковали, выпуская его с первых минут. Замена связана исключительно с желтой карточкой.