Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не подтвердил интерес к полузащитнику «Уфы» Даниилу Фомину.

— Если взять в общей массе то, о чем говорится и пишется в прессе, на 90 процентов это слухи, — цитирует Гончаренко официальный сайт клуба. — Можете воспринимать этот ответ как хотите. Тем более в нашей ситуации нам можно приписать любого игрока. Особенно учитывая, сколько к нам пришло футболистов из «Уфы».

Ранее появилась информация об интересе армейцев к Фомину. В текущем сезоне 22-летний воспитанник «Краснодара» провел 14 матчей в РПЛ и забил 3 гола. 5 ноября Фомин был вызван в основную сборную России.

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр