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Виктор Гончаренко — о Фомине: «На 90 процентов это слухи»

20:41
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не подтвердил интерес к полузащитнику «Уфы» Даниилу Фомину.

— Если взять в общей массе то, о чем говорится и пишется в прессе, на 90 процентов это слухи, — цитирует Гончаренко официальный сайт клуба. — Можете воспринимать этот ответ как хотите. Тем более в нашей ситуации нам можно приписать любого игрока. Особенно учитывая, сколько к нам пришло футболистов из «Уфы».

Ранее появилась информация об интересе армейцев к Фомину. В текущем сезоне 22-летний воспитанник «Краснодара» провел 14 матчей в РПЛ и забил 3 гола. 5 ноября Фомин был вызван в основную сборную России.

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https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga-evropy/viktor-gancharenko-dzagoev-zavtra-budet-vne-zayavki/

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