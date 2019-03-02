Виктор Гончаренко: "Мы люди подневольные: где скажут играть, там и будем"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко доволен, что матч 18-го тура чемпионата России с "Арсеналом" не был перенесен на другую дату. Из-за неготовности поля на стадионе в Туле матч был перенесен в Грозный.

– Главное, что матч в этот день состоялся. Мы так планировали подготовку, чтобы сыграть 2 марта. А где играть – не принципиально, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Гончаренко. – И в Тулу, и в Грозный нам ехать где-то два часа. К тому же мы подневольные люди: где скажут, там и играем.

После длительной паузы может многое поменяться. Каждая игра – отдельная история. Статистика может быть хорошей, но не сработать в отдельном матче. Нам надо быть предельно мотивированными, а не смотреть на статистику.