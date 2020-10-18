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Виктор Гончаренко: «Лучший игрок матча — Акинфеев»

18:46
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (3:1).

«Хорошо мы смотрелись в атаке, хорошее движение, — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер». — Много опасных моментов создали и по делу победили. Легко действовали в атаке.

Но лучший игрок матча — Акинфеев. Во многих моментах нас выручил.

Довольны этими тремя очками. Продолжаем преследование «Зенита» и «Спартака».

Нам надо было рисковать, потому что ограниченная обойма защитников. На Карпове был грубый фол, пришлось перестраиваться. Васину пришлось закрывать правый фанг. Он хорошо один в один смотрится.

Мы понимали, что с фланга Васина будет тяжелее атаковать. Ему тяжело поддерживать атаку. Так что мы хотели больше заставить на оборону Нжи работать, чтобы он об атаке меньше думал. Тем более, Паршивлюк был дисквалифицирован».

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи




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