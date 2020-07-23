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Виктор Гончаренко: «ЦСКА стал гораздо качественнее играть после паузы»

14:32
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре команды после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

— Мы стали гораздо более качественнее играть после паузы, именно после «Зенита», — сказал Гончаренко в эфире Youtube-канала ЦСКА. — Многие говорят, что я куда-то уехал, что-то произошло. У меня самая главная оценка — честно сказал руководству, что если я мешаю развитию футболистов, тогда надо честно признаться, что что-то не так. Эта недельная пауза позволила мне переосмыслить какие-то вещи.

Мы стали по-другому располагаться на поле в атаке, более дозированно прессинговать, в результате улучшили нашу игру. Очень важно, что усилили игру Влашич и Чалов. Это явилось для нас очень важным показателем.

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