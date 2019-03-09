Виктор Гончаренко: "ЦСКА должен вернуться на тот уровень, который был на сборах в Испании"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 19-го тура премьер-лиги против "Рубина" заявил, что его команда должна вернуться на тот уровень, который демонстрировала на зимних сборах в Испании.

- С причинами неудачи в матче с "Арсеналом" удалось разобраться, - сказал Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер". - Наша цель – вернуть тот уровень игры, который был у нас на сборах. Верим, что будем показывать такой же футбол, как в Испании.

Схема? Мы можем играть по-разному. И менять схему во время игры. Важно, чтобы сами футболисты знали об изменениях. Дивеев и Нисимура в старте? Мы выпускаем тех, кто лучше готов на данный момент.

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