00:20 | Футбол — РПЛ

Виктор Гончаренко: "Акинфеев – легенда ЦСКА, мы еще до конца этого не понимаем"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в гостях программы "Тотальный футбол" на "Матч Премьер" рассказал об отношении к капитану команды Игорю Акинфееву.

- Уже поздравили Акинфеева с днем рождения?

- Да, тепло поздравили его в нашей группе. Это капитан, легенда ЦСКА. Работая с ним, мы не можем до конца оценить то, что он сделал для футбола российского. Думаю, пройдет время, и мы только после этого мы до конца это поймем.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

 

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