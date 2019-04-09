Виктор Гончаренко: "Акинфеев – легенда ЦСКА, мы еще до конца этого не понимаем"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в гостях программы "Тотальный футбол" на "Матч Премьер" рассказал об отношении к капитану команды Игорю Акинфееву.
- Уже поздравили Акинфеева с днем рождения?
- Да, тепло поздравили его в нашей группе. Это капитан, легенда ЦСКА. Работая с ним, мы не можем до конца оценить то, что он сделал для футбола российского. Думаю, пройдет время, и мы только после этого мы до конца это поймем.
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