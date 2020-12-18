Вендел стал лучшим игроком матча со «Спартаком» по версии болельщиков

Полузащитник «Зенита» Вендел признан болельщиками лучшим игроком матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (3:1).

23-летний бразилец отметился голевой передачей в матче с красно-белыми.

В текущем сезоне Вендел провел 10 матчей за «Зенит», в которых отметился одним ассистом.