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Вендел стал лучшим игроком матча со «Спартаком» по версии болельщиков

14:57
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Полузащитник «Зенита» Вендел признан болельщиками лучшим игроком матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (3:1).

23-летний бразилец отметился голевой передачей в матче с красно-белыми.

В текущем сезоне Вендел провел 10 матчей за «Зенит», в которых отметился одним ассистом.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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