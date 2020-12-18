Вендел стал лучшим игроком матча со «Спартаком» по версии болельщиков
14:57
Полузащитник «Зенита» Вендел признан болельщиками лучшим игроком матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (3:1).
23-летний бразилец отметился голевой передачей в матче с красно-белыми.
В текущем сезоне Вендел провел 10 матчей за «Зенит», в которых отметился одним ассистом.
Выбор сделан! ???— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) December 18, 2020
Вендел — «G-Drive. Лучший игрок» матча #ЗенитСпартак!#GDrive #ЭтоМощно pic.twitter.com/0o1ECO5bgt
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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