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Ведран Чорлука: «Надеюсь, это последняя карточка Семина»

21:45

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука после матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России с «Зенитом» (0:0) прокомментировал удаление главного тренера Юрия Семина.

— Не знаю, что случилось. Надо спрашивать Палыча, — отметил Чорлука. — Он всегда эмоциональный, так получилось, судья удалил. Но он разговаривал со скамейкой, объяснял, что надо делать, — отметил Чорлука.

— Без Семина не стало легче играть?

— Конечно не легче. Всегда важно, когда тренер на скамейке. Надеюсь, это последняя карточка Семина. (Дмитрий Зимин)

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Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




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