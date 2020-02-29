Ведран Чорлука: «Надеюсь, это последняя карточка Семина»
21:45
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука после матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России с «Зенитом» (0:0) прокомментировал удаление главного тренера Юрия Семина.
— Не знаю, что случилось. Надо спрашивать Палыча, — отметил Чорлука. — Он всегда эмоциональный, так получилось, судья удалил. Но он разговаривал со скамейкой, объяснял, что надо делать, — отметил Чорлука.
— Без Семина не стало легче играть?
— Конечно не легче. Всегда важно, когда тренер на скамейке. Надеюсь, это последняя карточка Семина. (Дмитрий Зимин)
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи