Васютин рассказал, что намерен остаться в «Зените»
Вратарь «Зенита» Александр Васютин поделился мнением о «Кубке PARI Премьер».
— Как впечатления от турнира?
— Приятно получить игровое время с такими командами, — приводит «РБ Спорт» слова голкипера.
— «Зенит» давно не сталкивался с таким уровнем сопротивления или чувствуется, что это товарищеский турнир?
— Уровень сопротивления действительно хороший, но тем не менее все это через призму товарищеского турнира.
— Какой план подготовки к Суперкубку России?
— Впереди товарищеская игра (с «Динамо» 10 июля. — прим. «СЭ»), потом плановый цикл подготовки.
— Остаетесь в «Зените» в новом сезоне?
— Конечно. Вариант с арендой? Не рассматриваю.
9 июля «Зенит» одержал победу над «Фенербахче» в рамках межсезонного турнира (0:0, по пенальти — 4:3). Эта игра стала для петербургского клуба последней на «Кубке PARI Премьер». Ранее сине-бело-голубые обыграли «Нефтчи» (3:1) и уступили «Црвене Звезде» (1:2).
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -