Валерий Шмаров: "Что меня огорчило? Игра "Спартака"

Бывший форвард "Спартака", двукратный чемпион СССР Валерий Шмаров в интервью "СЭ" подвел итоги дерби 19-го тура чемпионата России с "Динамо" (1:0).

– Ну и как вам футбол?

– Ой, даже не хочется комментировать, – ответил Шмаров и горько вздохнул.

– Что ж вас огорчило?

– Как что?! Игра "Спартака"! Да, он победил, набрал важнейшие три очка и продолжает чемпионскую гонку, но надо признать, что "Динамо" играло лучше. Лично мне эта команда больше понравилась.

– Вот и Андрей Аршавин считает, что ваш бывший клуб победу не заслужил.

– Если в первом тайме "Спартак" смотрелся еще неплохо, то во втором – вообще беда. С такой игрой разве можно бороться за чемпионство?!

– Тяжело.

– О том и речь. В то же время стоит похвалить парней за характер, самоотдачу, желание сражаться до конца. С "Динамо" бились-бились – и при скверной игре все-таки вырвали победу. Молодцы?

– Молодцы!

– Вот! Но хочется, конечно, большего… (Александр Кружков)