Валерий Шмаров: "Айртон - хороший защитник"

Бывший форвард "Спартака", двукратный чемпион СССР Валерий Шмаров в интервю "СЭ" подвел итоги дерби 19-го тура чемпионата России с "Динамо"(1:0).

- У "Спартака" кого отметите?

– Джикию. Забил прекрасный гол со штрафного, грамотно выбирал позицию, практически не проигрывал единоборства. Еще и Селихова во втором тайме вовремя подстраховал.

– Гол-то на совести Шунина?

– Ну что вы! Вратарь не виноват. Тут, скорее, нужно предъявлять претензии игрокам, которые стояли в "стенке". Да и Джикия левой мяч мастерски закрутил.

– Многие считают, что Айртон сильнее Комбарова. А вы как думаете?

– Трудно не согласиться. Бразилец – хороший защитник, быстрый, нацеленный на атаку. Свои позиционные ошибки может исправить за счет великолепной скорости. Что уже в нескольких матчах и продемонстрировал. (Александр Кружков)