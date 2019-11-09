Валерий Карпин: «Сыграли с «Тамбовом» два идентичных матча»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 16-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (2:1) выразил мнение, что игры первого и второго круга оказались похожи.

— Второе поражение в сезоне от «Тамбова», и по одному сценарию. «Тамбов» такой страшный зверь?

— Два практически идентичных матча. «Тамбов» не страшный зверь. Страшны наши ошибки. Там Попов не забил в пустые при счете 1:0, тут Бьорн. А потом случаются такие ошибки в защите, как при первом голе.

— Может, как-то не так играли, ведя в счете?

— Все хорошо было и в той игре, и в этой. Забили быстрый гол, продолжали давить. Потом вдруг пошли необоснованные потери. Трудно сказать, почему вдруг стали ошибаться в передачах на 5-10 метров. И все сломалось.

— Оцените судейство? И о чем вы говорили с Карасевым после матча?

— Не оцениваю. Боковой и Карасев не сошлись во мнениях, была рука или нет, но это не имеет отношения к игре. (Юрий Плохотниченко)

«Ростов» — «Тамбов»: все голы матча