Валерий Карпин: "Почему не забили "Уфе"? Потому что не забили"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире "Матч Премьер" объяснил, почему его команда уступила "Уфе" (0:1) в матче 22-го тура чемпионата России.

– Сегодня не получилось сделать главного: забить гол в ворота соперника. На ваш взгляд, почему?

– Потому что не забили. Не могли попасть в ворота и Беленов хорошо сыграл.

– До матча произошла серьезная ротация, усилили ли команду игроки, которые вышли на замену?

​– Ну раз не выиграли, значит не усилили. В чем была главная проблема? Она была одна: "Уфа" хотела выиграть больше, чем мы.