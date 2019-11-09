Валерий Карпин: «Еще перед сезоном говорил, что «Ростов» будет много пропускать»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 16-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (1:2), что сознательно выбрал на этот сезон больший риск в обороне в обмен на увеличение остроты в атаке.

— Чем объясняются ошибки Козлова при пропущенных мячах?

— Это не столько ошибка, сколько просто игрок соперника оказался быстрее. Надо было сыграть по-другому? Конечно. Ну что теперь делать. Возможно, он поднаелся как раз к тому моменту, и потому медленно сыграл в этом эпизоде.

— Может стоило сделать больше замен?

— А кого, по-вашему, надо было выпустить?

— Саплинова, Логашова...

— Логашова — чтобы отыграться? Это не его роль. Саплинов вышел в Краснодаре. Результат известен.

— Ошибки в обороне кажутся систематическими — «Ростов» пропустил чуть ли не больше всех в лиге...

— Это не система. Нельзя брать количество мячей в отрыве от того, как они забивались. Шесть мячей в Питере это одно, в Краснодаре другое, сегодня третье. Я еще в предсезонке говорил что пропускать мы будем немало. Никто у нас в полузащите не сильный разрушитель, все это падает на защитную линию. Мы шли на это сознательно, чтобы выиграть в качестве атаки.

— Может, дело в проигрыше борьбы или усталости?

— В разных матчах были разные игроки. Нет единой причины, как нет и усталости. Какая усталость? Мы всего три месяца играем, а в Европе играют по десять месяцев без перерыва. (Юрий Плохотниченко)

«Ростов» — «Тамбов»: все голы матча