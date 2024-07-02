Гладилин: «Если «Барселона» хочет купить Бонгонду, то его нужно срочно продавать»
Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к форварду красно-белых Тео Бонгонде.
«Если это правда, то его нужно срочно продавать. Ну когда еще футболист из «Спартака» может перейти в «Барселону»? Наверняка Бонгонда не откажется от такого предложения, да и «Спартак» может хорошо заработать в теории на этом трансфере.
Я уверен, что если эту сделку реально провернуть, то Бонгонда нужно продавать. Это был бы не просто удачный трансфер, но и дополнительная реклама для «Спартака» на международной арене», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».
Бонгонда выступает за «Спартак» с лета 2023 года. В минувшем сезоне он провел за красно-белых 35 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал две голевые передачи.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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