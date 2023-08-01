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Сегодня, 10:45

Газзаев: «Ростов» смял «Зенит»! С такой игрой команда Карпина будет в тройке»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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«Ростов» — «Зенит».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» восхитился игрой «Ростова» в матче с «Зенитом» (1:1).

— «Зенит» не смог победить в Ростове-на-Дону. И тут я хочу сказать самые теплые слова в адрес команды Валерия Карпина. Второй тайм в исполнении дончан — футбол очень высокого уровня. Это и качество, и содержание игры. и настрой, и движение. «Ростов» просто смял «Зенит» и закономерно сравнял счет в самой концовке. 45 минут хозяева двигались без устали, прессинговали чемпиона страны. Нагнетали. Вот так и должны играть все наши клубы. С огромным желанием!

Ростовчане выиграли очень много единоборств, постоянно опережали питерцев. После перерыва «Зенит» смог провести лишь пару контратак. Если «Ростов» будет играть в таком же темпе, агрессивно на протяжении всего сезона, то, уверен, попадет в призовую тройку.

«Зенит» сейчас только привыкает к жизни без Вендела и Малкома. Семаку приходится перестраивать линии. За оборону, мне кажется, ему особо беспокоиться не стоит. Получил травму Чистяков — вышел Эракович, и сразу стало ясно, что это очень качественный защитник. Наверное, скоро наберет форму Марио Фернандес. Есть Дуглас Сантос, есть уверенный в себе молодой Ренан. У «Зенита» очень приличная защита.

А вот со средней линией не все так очевидно. Да, есть лучший опорник РПЛ Барриос, есть Клаудиньо, который может в одиночку решить исход встречи. Но рядом с ним должен действовать еще один креативный полузащитник, способный делать разницу. Надо искать замену Венделу. Все-таки Ерохин не дотягивает до того, чтобы быть ключевым игроком в команде, которая стремится к очередному чемпионству.

«Зенит» и «Ростов» набрали по 4 очка за два тура чемпионата России.

 
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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Валерий Газзаев
2
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В «Спартаке» указали на положительные результаты летней трансферной кампании
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 1 : 4
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 2 : 0
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 3
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 2 : 1
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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