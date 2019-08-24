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Вадим Евсеев: «Зенит» мог забить в концовке встречи»

18:48
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после победы над «Зенитом» (1:0) в матче 7-го тура чемпионата России отметил качественную игру своей команды в обороне.

— Организованно сыграли в обороне, не дали сыграть габаритным форвардам, хотя эпизоды были, — сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер». — Можно сказать, что «Зенит» мог забить в концовке встречи. Замена на Бизяка? В своей команде мы разберемся, почему и как.

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Уфа — Зенит

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