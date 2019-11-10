Вадим Евсеев: «Внесли коррективы в стартовый состав под «Оренбург»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев перед гостевым матчем 16-го тура РПЛ против «Оренбурга» подчеркнул, что тренерский штаб изменил функции некоторых игроков на эту встречу.
— Футбольная погода, нормальная, нулевая температура, — сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер». Не знаю, в чем проблема.
— Есть изменения в составе по сравнению с прошлым туром. С чем они связаны?
— Вносим коррективы под соперника. Где-то решили поменять некоторые функции игроков.
— Козлов выйдет на поле в стартовом составе. Ранее он играл за «Оренбург». Для него этот матч будет принципиальным?
— Для него много команд принципиальных. Просто на данный момент он перешел к нам из «Оренбурга».
— Будет ли забито много голов в матче?
— Футбол состоит не только из голов. Если будет счет 0:0, это не значит, что команды плохо играли. Просто болельщикам нравится много мячей, для тренеров такое нежелательно.
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