Вадим Евсеев: «Внесли коррективы в стартовый состав под «Оренбург»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев перед гостевым матчем 16-го тура РПЛ против «Оренбурга» подчеркнул, что тренерский штаб изменил функции некоторых игроков на эту встречу.

— Футбольная погода, нормальная, нулевая температура, — сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер». Не знаю, в чем проблема.

— Есть изменения в составе по сравнению с прошлым туром. С чем они связаны?

— Вносим коррективы под соперника. Где-то решили поменять некоторые функции игроков.

— Козлов выйдет на поле в стартовом составе. Ранее он играл за «Оренбург». Для него этот матч будет принципиальным?

— Для него много команд принципиальных. Просто на данный момент он перешел к нам из «Оренбурга».

— Будет ли забито много голов в матче?

— Футбол состоит не только из голов. Если будет счет 0:0, это не значит, что команды плохо играли. Просто болельщикам нравится много мячей, для тренеров такое нежелательно.

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