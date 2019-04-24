Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев перед матчем 25-го тура премьер-лиги против "Рубина" заявил, что его команда думает только о себе.

- Нам, прежде всего, надо о себе думать, а не о сопернике, - сказал Евсеев в эфире канала "Матч Премьер". - Мы разбирали "Рубин", смотрели, анализировали. Находимся не в лучшем состоянии в плане очков. Игровые кондиции? Нам не составляет труда играть через третий день на четвертый. Дисквалификации? У нас есть обойма игроков, 24-25 человек, из кого можно выбрать.

"Уфа" занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко.

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