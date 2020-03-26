Вадим Евсеев открыл для себя творчество Булгакова

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев использовал паузу в чемпионате России для знакомства с творчеством Михаила Булгакова. Специалист опубликовал в Instagram фрагмент из «Собачьего сердца» и рассказал, что для него стало сюрпризом, что Булгаков — автор пьесы «Иван Васильевич», по которой был снят фильм «Иван Васильевич меняет профессию».

«- Никого драть нельзя, — волновался Филипп Филиппович, — запомни это раз навсегда! На человека и на животное можно действовать только внушением!»

Открываю для себя Булгакова.

Больше всего удивило, что «Иван Васильевич меняет профессию» — тоже он.

Следующий в очереди Довлатов. Думаю, с чего у него начать?" - написал Евсеев.

Чемпионат России, как и подавляющее большинство футбольных турниров, был прерван из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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