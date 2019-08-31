Вадим Евсеев: «Один «Газпром» обыграли, другой не смогли»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 8-го тура чемпионата России отметил, что недоволен игрой команды в первом тайме, а также намекнул на неудовлетворительное судейство.

— Не важно, сколько мячом владеешь 5 процентов или 95, главное — реализация. Первый тайм не получился, не было достаточно давления, количества игроков в чужой штрафной. Во втором добавили в скорости, движении, игра немножко поменялась.

Хотелось бы одно сказать, у нас может независимый человек быть в корпусе? Постоянно меняем людей, то Будогосского, то Егорова, а воз и ныне там. Один Газпром обыграли до этого, второй Газпром не смогли.