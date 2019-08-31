Вадим Евсеев: «Один «Газпром» обыграли, другой не смогли»
13:56
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 8-го тура чемпионата России отметил, что недоволен игрой команды в первом тайме, а также намекнул на неудовлетворительное судейство.
— Не важно, сколько мячом владеешь 5 процентов или 95, главное — реализация. Первый тайм не получился, не было достаточно давления, количества игроков в чужой штрафной. Во втором добавили в скорости, движении, игра немножко поменялась.
Хотелось бы одно сказать, у нас может независимый человек быть в корпусе? Постоянно меняем людей, то Будогосского, то Егорова, а воз и ныне там. Один Газпром обыграли до этого, второй Газпром не смогли.
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи