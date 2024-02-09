«Балтика» объявила о переходе Капленко из «Оренбурга»

«Балтика» объявила, что достигла договоренности с «Оренбургом» о трансфере полузащитника Кирилла Капленко. Контракт с футболистом заключен на 4,5 года.

Ранее СМИ сообщали, что сумма выкупа 24-летнего игрока составила 1,6 миллиона евро.

Белорусский футболист выступал за «Оренбург» с 2020 года. В текущем сезоне Капленко провел 16 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами. Всего в составе оренбуржцев он сыграл 97 матчей, забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.