В «Торпедо» заявили об отсутствии проблем с финансированием: «Все стабильно, действуем по намеченному плану»

Генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев в разговоре с «СЭ» высказался о работе клуба в условиях ареста совладельца Леонида Соболева и директора черно-белых Валерия Скородумова, обвиненных в попытке дать взятку арбитру.

«В клубе все стабильно с финансированием, действуем по намеченному плану. То, что может произойти, не зависит от нас и лиги. Конечно, все клубы выражают нам поддержку. «Торпедо» — это большой бренд и все будут только рады видеть этот клуб в РПЛ не на один сезон, а на долгий период», — сказал Синяев «СЭ».

21 июня Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Их подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу команды.

Всем фигурантам дела вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.