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Сегодня, 16:05

В «Сочи» опровергли информацию об увольнении Гаранина

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Вадим Гаранин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко опроверг информацию об увольнении Вадима Гаранина с поста тренера команды. Ранее об этом сообщил портал «Чемпионат».

«Позвоните тем, кто об этом написал! Гаранин не уволен», — сказал Рубашко «СЭ».

Гаранин возглавил «Сочи» в июне 2022 года. Команда после 15 туров чемпионата России занимает 9-е место (21 очко).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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ФК Сочи
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
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Торпедо – Кр. Советов
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