В РПЛ рассматривают варианты смены формата турнира. Один из них «12+12»

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что в лиге рассматривают несколько вариантов смены формата турнира. Один из вариантов — схема «12 + 12» (12 клубов в РПЛ-1 и еще 12 — в РПЛ-2).

— Лига постоянно нацелена на усиление спортивной и коммерческой привлекательности соревнования, и изменение формата потенциально может этому способствовать, — цитирует «РИА Новости» Прядкина. — Но для конкретных решений по изменению формата главной лиги нужен глубокий, комплексный подход и всесторонний анализ. Ранее лига рассмотрела несколько сценариев, включая тот, который сейчас обсуждается в СМИ — «12+12». Это возможный, но далеко не единственный вариант.

В дебютном сезоне чемпионата России-1992 участвовало 20 клубов, разделенных на 2 группы по 10 команд. С 1993 года в лиге играло 16 или 18 клубов по двухкруговому турниру. Исключение — переходный сезон-2011/12, растянувшийся на полтора года.