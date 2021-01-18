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В РПЛ рассматривают варианты смены формата турнира. Один из них «12+12»

18:46

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что в лиге рассматривают несколько вариантов смены формата турнира. Один из вариантов — схема «12 + 12» (12 клубов в РПЛ-1 и еще 12 — в РПЛ-2).

16&nbsp;декабря 2020. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. Самюэль Жиго&nbsp;&mdash; Артем Дзюба&nbsp;&mdash; Сердар Азмун, Айртон.РПЛ хотят сократить до 12 клубов. Год назад собирались расширить до 18

— Лига постоянно нацелена на усиление спортивной и коммерческой привлекательности соревнования, и изменение формата потенциально может этому способствовать, — цитирует «РИА Новости» Прядкина. — Но для конкретных решений по изменению формата главной лиги нужен глубокий, комплексный подход и всесторонний анализ. Ранее лига рассмотрела несколько сценариев, включая тот, который сейчас обсуждается в СМИ — «12+12». Это возможный, но далеко не единственный вариант.

В дебютном сезоне чемпионата России-1992 участвовало 20 клубов, разделенных на 2 группы по 10 команд. С 1993 года в лиге играло 16 или 18 клубов по двухкруговому турниру. Исключение — переходный сезон-2011/12, растянувшийся на полтора года.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210118/futbol-1593568005.html

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