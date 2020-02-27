В РФС прошло совещание по судейству

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков и председатель судейского комитета Ашот Хачатурянц провели совещание с руководителями департаментов судейства Виктором Кашшаи, инспектирования Сергеем Фурсой и арбитрами РПЛ. В мероприятии также приняли участие генеральный секретарь РФС Александр Алаев и руководитель РПЛ Сергей Прядкин, сообщает официальный сайт организации.

— РФС продолжает работать над повышением качества судейства, — заявил Александр Дюков. — РФС стремится сделать все для того, чтобы судьи чувствовали себя увереннее, и уровень их работы улучшался. Безусловно, в рамках проводимой судейской реформы мы продолжим развивать систему обучения и подготовки резерва. Важно, чтобы сформировался единый стиль, способствующий высокой интенсивности современного футбола.

Также важнейшим элементом является взаимодействие со СМИ и участниками игры. Необходимо справедливо относиться к оценке работы арбитров, качественная работа не должна оставаться незамеченной.

— Российские арбитры провели большую работу в перерыве чемпионата и на сборах смогли познакомиться с требованиями новых руководителей департамента судейства и департамента инспектирования — Виктором Кашшаи и Сергеем Фурсой. Это высококлассные специалисты, которые призваны улучшить качество работы судей и повысить престиж профессии, — добавил Ашот Хачатурянц. — Во второй части сезона мы планируем введение единого рейтинга инспекторов и судей. Система будет помогать при назначениях на матчи и объективной оценке работы коллег по результатам проведенных игр.