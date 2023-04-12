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Сегодня, 15:32

В «Оренбурге» опровергли информацию о возможном уходе Веры в «Зенит»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Лукас Вера.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Зенит» летом намерен подписать полузащитника оренбуржцев Лукаса Веру.

«Не могу подтвердить эту информацию. Это неправда», — сказал Еремякин «СЭ».

Вера перешел в «Оренбург» из «Лануса» в июле 2022 года. 25-летний аргентинец забил один гол и сделал пять результативных передач в 23 матчах за российскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро, контракт игрока действует до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.

Лукас Вера
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
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Торпедо – Спартак
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 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
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Максим Ненахов

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