Сперцян намерен покинуть «Краснодар» и продолжить карьеру в Европе

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян летом покинет кубанский клуб и продолжит карьеру в другом чемпионате. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, к Сперцяну есть предметный интерес из Германии и Италии. Сейчас агентство CAA Stelar, с которым сотрудничает футболист, приоритетно общается с клубами серии А и бундеслиги. Сумма отступных за 22-летнего полузащитника составляет 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провел 21 матч в чемпионате России, забил девять голов и отметился девятью результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 9 миллионов евро.