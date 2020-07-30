В «Химках» за день сменилось два спортивных директора

В четверг стало известно, что Дмитрий Ульянов покинул пост спортивного директора «Химок».

Эту должность занял Сергей Егоров, ранее работавший в «Балтике». Однако, по нашим данным, и он уже покинул этот пост.

Новость о его назначении уже убрали с официального сайта «Химок».

Вероятнее всего, новым спортивным директором клуба, который вышел в РПЛ, станет известный по выступлениям за «Спартак» Александр Ширко.