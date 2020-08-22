В «Химках» утверждают, что не планируют увольнять Гунько

Руководитель пресс-службы «Химок» Иван Тугарин заявил, что клуб не планирует увольнять главного тренера команды Дмитрия Гунько. Специалист вогзглавил «Химки» летом после увольнения Сергея Юрана. Под его руководством подмосковный клуб набрал 1 очко в 4 играх РПЛ.

— Руководство клуба всецело доверяет Дмитрию Ивановичу Гунько, — заявил он. — Прошло всего четыре тура, команда адаптируется к РПЛ. Есть доверие к тренеру, он продолжает работать. Никаких переговоров с другими специалистами клуб не вел и не ведет. (Севастиан Терлецкий)