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В «Химках» утверждают, что не планируют увольнять Гунько

18:46

Руководитель пресс-службы «Химок» Иван Тугарин заявил, что клуб не планирует увольнять главного тренера команды Дмитрия Гунько. Специалист вогзглавил «Химки» летом после увольнения Сергея Юрана. Под его руководством подмосковный клуб набрал 1 очко в 4 играх РПЛ.

— Руководство клуба всецело доверяет Дмитрию Ивановичу Гунько, — заявил он. — Прошло всего четыре тура, команда адаптируется к РПЛ. Есть доверие к тренеру, он продолжает работать. Никаких переговоров с другими специалистами клуб не вел и не ведет. (Севастиан Терлецкий)

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