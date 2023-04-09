В «Факеле» прокомментировали информацию о финансовой проверке со стороны региона

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о финансовой проверке клуба со стороны региона.

«Мне об этом ничего не известно. Я вообще не в курсе. Это не в моей компетенции. Я не знаю ни о каких проверках», — сказал Котов «СЭ».

Ранее Telegram-канал «Мутко Против» сообщил, что в «Факеле» проводится финансовая проверка со стороны региона.

После 22 матчей воронежцы с 17 очками занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.