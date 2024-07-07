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Сегодня, 11:49

В «Динамо» рассказали о будущем Лесового в команде

Виктория Кравченко
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что думает о будущем хавбека Даниила Лесового.

«Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но у игрока есть желание получать больше игровой практики, и все стороны понимают, что для этого ему, скорее всего, надо будет искать команду, в которой будет для этого больше возможностей», — цитирует Гафина ТАСС.

Лесовой выступал за «Маккаби» с февраля нынешнего года на правах аренды. Контракт 26-летнего игрока с бело-голубыми рассчитан до июня 2026 года.

Источник: https://tass.ru/sport/21297759
Даниил Лесовой
ФК Динамо (Москва)
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1
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
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