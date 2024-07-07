В «Динамо» рассказали о будущем Лесового в команде

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что думает о будущем хавбека Даниила Лесового.

«Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но у игрока есть желание получать больше игровой практики, и все стороны понимают, что для этого ему, скорее всего, надо будет искать команду, в которой будет для этого больше возможностей», — цитирует Гафина ТАСС.

Лесовой выступал за «Маккаби» с февраля нынешнего года на правах аренды. Контракт 26-летнего игрока с бело-голубыми рассчитан до июня 2026 года.