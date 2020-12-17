В число судей РПЛ включат пять женщин

Как стало известно «СЭ», в ближайшее время в число арбитров, допущенных к обслуживанию матчей второй части чемпионата России-2020/21, включат пять женщин — Надежду Горинову, Марину Крупскую, Веру Опейкину, Александру Пономареву и Анастасию Пустовойтову.

Все они — судьи ФИФА и получают назначения на игры международных турниров для женских команд. Теперь они смогут судить встречи Тинькофф РПЛ. Главным образом их будут назначать резервными, но, возможно, кому-то доверят функции арбитра.

(Александр Бобров)