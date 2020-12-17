В число судей РПЛ включат пять женщин
19:48
Как стало известно «СЭ», в ближайшее время в число арбитров, допущенных к обслуживанию матчей второй части чемпионата России-2020/21, включат пять женщин — Надежду Горинову, Марину Крупскую, Веру Опейкину, Александру Пономареву и Анастасию Пустовойтову.
Все они — судьи ФИФА и получают назначения на игры международных турниров для женских команд. Теперь они смогут судить встречи Тинькофф РПЛ. Главным образом их будут назначать резервными, но, возможно, кому-то доверят функции арбитра.
(Александр Бобров)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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